Росгвардейцы конфисковали у солдат ВСУ иностранные гранатомёты и ракетницы

Гранатомёт AT4 / Фото Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Сотрудники Росгвардии конфисковали у украинских солдат иностранное оружие под Харьковом. В руки росгвардейцев попали шведский бронебойный гранатомёт AT4, противотанковая ракетница NLAW британского производства, польские противотанковые гранатомёты RPG-76 и чешское противотанковое оружие RPG-75, уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства — противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы, — указали представители ведомства.

3 мая военнослужащие Росгвардии заявили об обнаружении в Харьковской области крупного схрона, принадлежащего, предположительно, бойцам ВСУ. В пресс-службе ведомства пояснили, что в нём находилось оружие иностранного производства и боеприпасы, а также большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин потребовал от украинских властей следить за тем, куда идёт американское оружие. На слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям он подчеркнул, что США не хотят, чтобы поставляемое на Украину оружие попало «не в те руки». Остин акцентировал внимание на том, что бойцам ВСУ необходимо контролировать процесс размещения вооружения США.