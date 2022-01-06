Рогозин рассказал об обстановке на Байконуре на фоне протестов в Казахстане

Ночь на Байконуре прошла без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома находится под контролем, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Охрана ключевых объектов космической гавани была усилена 5 января в связи с акциями протеста в Казахстане. Космодром Байконур, который Россия арендует у властей Казахстана до 2050 года, располагается рядом с одноимённым городом.

На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем, — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Космодром Байконур находится на территории Казахстана — в Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что Казахстан в обращении о помощи назвал происходящее в стране вторжением бандформирований, подготовленных за рубежом. Казахская сторона провела консультации по этому вопросу с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ, в результате было принято решение о введении Коллективных миротворческих сил в государство. Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, а также содействие в стабилизации обстановки.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января в аэропорту и Алма-Ате власти провели антитеррористическую операцию, сообщалось о гибели двух военных.