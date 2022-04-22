РИА Новости: в Херсоне заработали российские телеканалы

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Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным последние события в Закавказье и встречу лидеров Армении и Азербайджана 6 апреля, заявил журналистам источник в Евросовете. По его словам, которые приводит РИА Новости, Азербайджан и Армения готовы к дальнейшим шагам по заключению мирного соглашения.

[Глава Евросовета] указал на стремление президента [Азербайджана] Алиева и премьер-министра [Армении] Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами, — сообщил источник. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова...