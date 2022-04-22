РИА Новости: в Херсоне заработали российские телеканалы
Полина Шестак
Полина Шестак
15:39, 22 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Все телеканалы первого и второго российского мультиплекса начали вещание в Херсоне. Некоторые российские каналы начали появляться несколько дней назад, однако сегодня, 22 апреля, все крупные массмедиа стали доступны, передаёт РИА Новости.
Работают все российские федеральные каналы: Первый, все каналы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Культура»), «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Карусель», ОТР и ТВЦ — из первого мультиплекса, а также РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ — из второго пакета, — заявил корреспондент издания.
Ранее политолог и историк Владимир Корнилов обвинил западные СМИ в расчеловечевании русских. Журналисты обманывают аудиторию, когда демонстрируют доказательства своих обвинений в адрес российской армии, считает он.