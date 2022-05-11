РИА Новости: на базе «Азова» в Мариуполе нашли английский военный учебник

Завод «Азовсталь» / Фото Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как утверждает корреспондент РИА Новости, в ходе обыска на базе неонацистов из полка «Азов» в Мариуполе найден студенческий учебник «Английский для военных» (English for the Military), выпущенный крупнейшим британским издательством Macmillan. Он знакомит с военной системой блока НАТО.

По словам журналиста агентства, в книге описывается история, внутренняя структура, последовательное расширение блока НАТО. Кроме того, в нём нашлось место традициям и правилам военных Блока. Например, рассказывается о воинском приветствии, которое принято в Вооружённых силах США и Великобритании. Также там рассказывается, как распознавать знаки отличия — нашивки и погоны — военнослужащих Альянса.

Как отмечает агентство, учебник также помогает научиться читать карты НАТО, распознавать стандартные символы, применяемые для схематичного обозначения различных типов военных объектов и укреплений, наносимых на карту местности.

Кроме того, в учебнике немецкий фельдмаршал времён Второй мировой войны Эрвин Роммель был поставлен авторами в один ряд с Александром Суворовым, Джорджем Вашингтоном и адмиралом Нельсоном.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что на базе батальона националистов «Азов» под Мариуполем были обнаружены «секретные уставы и методички» армии США. По его словам, документы в том числе использовались для обучения подразделений разведки. Кроме того, по данным РИА Новости, в этом лагере тренировалось украинское формирование «SS Медведи».