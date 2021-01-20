РФПИ: вакцину «Спутник V» официально зарегистрировали в Венгрии

https://static.news.ru/photo/774e5c58-5bd3-11eb-af47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии официально зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI), — говорится в сообщении фонда.

Таким образом, Венгрия стала первым государством Евросоюза, где российскую вакцину официально разрешили использовать для вакцинации населения.

Лекарство от коронавируса зарегистрировано в рамках ускоренной процедуры. Разумеется, были проведены соответствующие исследования как российскими исследователями, так и венгерскими специалистами.

По аналогичной схеме вакцина «Спутник V» была уже зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и других зарубежных государствах. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

Венгрия — первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины, — добавил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Объединённых Арабских Эмиратов одобрили проведение в стране испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».