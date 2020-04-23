РФ отреагировала на блокировку в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3dcda6d7-3d99-4be1-a307-b0854038e41b_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

В ООН продемонстрировали политизированный подход, не поддержав российский проект резолюции о борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении российского постоянного представительства организации.

Как отметили российские дипломаты, проект резолюции должен был призвать мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии и отменить экономические санкции, однако группа западных стран помешала его принятию.

Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов, — отметили в дипмиссии.

Там подчеркнули, что нежелание принять документ означает только то, что звучащие с их стороны призывы о солидарности — не более чем «пропагандистский приём», передаёт РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций. По его словам, документ практически повторял резолюцию, заблокированную 3 апреля, в том числе Вашингтоном, Брюсселем и Киевом. Кулеба отметил, что Москва пытается ослабить санкции «под прикрытием борьбы с пандемией». Однако для борьбы с ней нужны практические решения, а не «политизированные резолюции», писал NEWS.ru.