РФ отреагировала на блокировку в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

В ООН продемонстрировали политизированный подход, не поддержав российский проект резолюции о борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении российского постоянного представительства организации.
Как отметили российские дипломаты, проект резолюции должен был призвать мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии и отменить экономические санкции, однако группа западных стран помешала его принятию.
Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов, — отметили в дипмиссии.
Там подчеркнули, что нежелание принять документ означает только то, что звучащие с их стороны призывы о солидарности — не более чем «пропагандистский приём»,
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций. По его словам, документ практически повторял резолюцию, заблокированную 3 апреля, в том числе Вашингтоном, Брюсселем и Киевом. Кулеба отметил, что Москва пытается ослабить санкции «под прикрытием борьбы с пандемией». Однако для борьбы с ней нужны практические решения, а не «политизированные резолюции», писал NEWS.ru.
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