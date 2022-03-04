Путин: недопустимо политизировать вопросы глобального энергообеспечения

Путин: недопустимо политизировать вопросы глобального энергообеспеченияПутин и наследный принц Саудовской Аравии договорились о дальнейшем сотрудничестве на нефтяном рынке
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Они обсудили взаимодействие в рамках «ОПЕК+» и договорились о дальнейшем сотрудничестве по линии организации стран — экспортёров нефти, говорится на сайте Кремля.
В ходе переговоров стороны отметили, что страны — участницы ОПЕК+ последовательно
С учётом введённых рядом западных стран антироссийских санкций Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса, — говорится в сообщении.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем российско-саудовском партнёрстве и договорились далее продолжить контакты на различных уровнях.
2 марта представители Демократической партии в Конгрессе США призвали американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из России, пишет Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию «Американские производители топлива и нефтехимии» (AFPM). В ответе организация поддержала запрет на закупки.
В письме
Позднее ассоциация опубликовала на сайте ответ, в котором выступила в поддержку Украины и подчеркнула, что действия РФ «должны встречать ожесточённое сопротивление». В то же время там отметили, что любой запрет на импорт должен исключать товары, которые находятся в пути в США.