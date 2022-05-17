Reuters: в Белом доме разгорелись споры из-за пошлин на китайские товары

Министр финансов США Джанет Йеллен / Фото Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен не согласилась с американским торговым представителем Кэтрин Тай касательно отмены пошлин на китайские товары, пишет Reuters. Йеллен считает, что большую часть налоговых тарифов на китайские продукты нужно сократить, в то время как Тай хочет отложить данное решение, полагаясь на новую торговую политику Китая в отношении США.

Президенту США Джо Байдену придется разрешить напряженные споры среди своих советников и решить, стоит ли снижать импортные пошлины на товары из Китая. Чиновники уже несколько месяцев обсуждают пошлины в размере до 25%, которыми облагаются ввозимые из Китая товары на сотни млрд долларов, — сказано в сообщении.

Торговые отношения США и Китая обострились после того, как экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». Китайскую продукцию обложили налогами. В ответ руководство КНР ввело 25% тарифы на ввоз своих товаров на территорию США.

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что главный стратегический соперник Соединённых Штатов — это Китай. В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что Россия представляет «острую угрозу» для системы международной безопасности, однако КНР всё же остаётся основным вызовом для американских властей.