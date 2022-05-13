Reuters: страны «Большой семёрки» помогают Украине, чтобы навредить России

Фото Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Главы МИД стран «Большой семёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержали предоставление военной помощи для Украины, чтобы навредить России, пишет агентство Reuters. Немецкий дипломат Анналена Бербок заявила, что партнёры G7 не были настолько сплочёнными с момента окончания холодной войны. В Германии уверены, что Европа целиком поддержит нефтяное эмбарго против России.

Главы МИД стран G7 поддержали предоставление военной помощи Украине на встрече в пятницу, чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за спецоперации, — сказано в публикации.

Автор статьи отметил, что правительство ФРГ выделило 500 миллионов евро на военные нужды Киева.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в социальных сетях ранее заявил, что наращивание оборонного потенциала страны путём закупок и производства необходимых ресурсов рассчитано на обеспечение одного миллиона военных. Он добавил, что страна не была готова к российской специальной операции. Глава военного ведомства поблагодарил волонтёров за их работу. Он отметил, что в настоявшее время главной задачей Министерства обороны Украины в стимулировании отечественных производителей. По словам Резникова, Киев хочет обеспечить бесперебойные поставки.