Источник: Сноуден, скорее всего, ещё долгий срок будет оставаться в России

https://static.news.ru/photo/5b739d98-0ef5-11eb-b734-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henrique Casinhas/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, скорее всего, придётся ещё на неопределённо долгий срок задержаться в России. При этом возможная смена американского руководства не отразится на его судьбе. Так считает информированный источник.

Однако, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, могут ли предстоящие выборы президента США каким-либо образом изменить ситуацию вокруг опального американца, которого на родине обвиняют в госизмене, инсайдер отметил, что «президент-демократ не сулит ему ничего хорошего».

Именно при демократе Бараке Обаме началась вся эта эпопея с бегством Сноудена и предоставлением ему убежища в России. И вряд ли вице-президент при администрации Обамы Байден в случае прихода в Белый дом изменит свое отношение к Сноудену, — пояснил собеседник агентства.

При этом нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп, по мнению источника, в вопрос опального гражданина США решил не углубляться.

Он дал понять, что не собирается принимать радикальных решений, в том числе прекратить уголовное преследование бывшего сотрудника американских спецслужб или помиловать его. Скорее всего, его советники решили, что тема Сноудена безвыигрышная. Любой шаг президента Трампа может оказаться ошибочным, — считает визави и отметил, что в этой ситуации лучше сохранять статус-кво.

Сведения о программах спецслужб США о слежке по всему миру Сноуден передал в 2013 году. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс, а в Америке ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сначала он бежал в Гонконг, а потом оказался в России, где живёт с тех пор, продлевая вид на жительство. По данным СМИ, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги, а также получил чуть более $1 млн от платных выступлений.

Федеральный суд штата Вирджиния обязал бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена выплатить $4,2 млн доходов от его книги мемуаров «Личное дело» («Permanent Record»), так как у него не было разрешения на публикацию секретной информации, писал NEWS.ru.