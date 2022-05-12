Reuters: Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО в четверг

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Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Финляндия может официально заявить о своём намерении вступить в НАТО уже в четверг, Швеция, вероятно, вскоре последует её примеру. Союзники по НАТО в кратчайшие сроки одобрят заявку на членство этих стран, сообщили агентству пять официальных лиц. Отмечается, что данное решение станет поводом для увеличения контингента военных Альянса в регионе в течение года, сопровождающего ратификацию.

Да и да: они подадут заявку и им предоставят членство, — заявил агентству высокопоставленный чиновник.

Заявку могут ратифицировать на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, либо ещё до этой даты, сообщили источники в блоке.

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил, что американский президент Джо Байден может втянуть Россию в войну с НАТО. Для этого, по словам бывшего военного, он может использовать в качестве предлога вторжение Польши на Западную Украину. Экс-советник Пентагона отметил, что Вашингтон не ожидал, что специальная операция России на Украине будет успешной. Он добавил, что в Белом доме рассчитывают на созыв совета НАТО и применение пятой статьи устава Альянса, которая обязывает всех членов НАТО к участию в войне против предполагаемого противника.