Мир

Разведка «Пять глаз» не нашла лабораторного происхождения коронавируса

04:20, 05 мая 2020 25
Фото: Cheng Min/ XinHua/Global Look Press

Разведки пяти стран не нашли подтверждения того, что коронавирус просочился в мир из лаборатории Ухани. Речь идёт об альянсе разведывательной сети «Пять глаз», в которую входят спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады.

Обнародованный накануне австралийской газетой Daily Telegraph документ о сокрытии Китаем реальных данных о коронавирусе не имеет отношения к разведке, пишет Guardian. Скорее всего, материалы для публикации были получены изданием из США для того, чтобы оказать давление на Китай и устроить контрпропаганду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.

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