Разведка «Пять глаз» не нашла лабораторного происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8b52d298-8e6e-11ea-8406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/ XinHua/Global Look Press

Разведки пяти стран не нашли подтверждения того, что коронавирус просочился в мир из лаборатории Ухани. Речь идёт об альянсе разведывательной сети «Пять глаз», в которую входят спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады.

Обнародованный накануне австралийской газетой Daily Telegraph документ о сокрытии Китаем реальных данных о коронавирусе не имеет отношения к разведке, пишет Guardian. Скорее всего, материалы для публикации были получены изданием из США для того, чтобы оказать давление на Китай и устроить контрпропаганду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.