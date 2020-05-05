Разведка «Пять глаз» не нашла лабораторного происхождения коронавируса

Разведки пяти стран не нашли подтверждения того, что коронавирус просочился в мир из лаборатории Ухани. Речь идёт об альянсе разведывательной сети «Пять глаз», в которую входят спецслужбы Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады.
Обнародованный накануне австралийской газетой Daily Telegraph документ о сокрытии Китаем реальных данных о коронавирусе не имеет отношения к разведке,
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.
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