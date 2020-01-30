Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил поднять ставки перед неизбежными переговорами по Сирии с участием Анкары, Москвы и Тегерана. Именно так следует расценивать его обвинения в адрес России о невыполнении обязательств по сирийскому Идлибу.

Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Он отметил, что ситуация в регионе для Турции усложнилась. Амбиции Анкары на господство в Восточном...