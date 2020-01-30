Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о невыполнении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний. По её словам, он обманул избирателей, так и не пересмотрев нормы закона о государственном языке.
На Украине появляются новые законы и подзаконные акты, которые раскалывают общество в вопросе языка,
Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные,— сказала экс-министр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилёв заявил: в так называемый марш достоинства на Крым не стоит отправлять молодёжь, так как мероприятие сопряжено с серьёзными рисками. Джемилёв призвал послать в поход на полуостров «тех, кто уже пожил». Вместе с тем парламентарий отметил, что акция должна носить сугубо мирный характер.
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