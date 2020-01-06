https://static.news.ru/photo/8f0b57d2-31f0-11ea-bcc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января. Об этом сообщили в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которой принадлежал борт.

Самолёт 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолёт прошёл 6 января 2020 года, — цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.

Как писал NEWS.ru, Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя. По разным данным, на борту находились 177-179 пассажиров и членов экипажа. Уже известно, что члены экипажа были гражданами Украины.