Раскрыт один из факторов, повлиявших на ход переговоров Украины и США

Энергетический кризис на Украине стал одним из факторов, повлиявших на итоги переговоров между Киевом и Вашингтоном на прошлой неделе, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По словам собеседника агентства, необходимость решения проблемы дефицита энергии становится особенно острой в преддверии зимнего периода.

Украинский энергетический кризис сыграл свою роль в переговорах о заключении мирной сделки на прошлой неделе, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины. Целью стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетического сектора и места базирования беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия.

До этого российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используя оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Атакованы портовые объекты и уничтожены зенитные ракетные комплексы С-300, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.