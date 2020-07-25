Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы

https://static.news.ru/photo/818f4a3c-ce99-11ea-9b39-fa163e074e61_660.jpg F101 Alvaro de Bazan Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Рано утром пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Это произошло в рамках учений Sea Breeze. Корабли пробудут здесь до 28 июля.

Первыми, около 7 часов, ошвартовались в военно-морской базе «Юг» корветы — румынский «Контрадмирал Себастиан» и болгарский «Бодрый», пишет издание «Думская». Через пару часов прбыли основные ударные силы Sea Breeze: фрегаты — испанский флагман группы SNMG2 F101 Alvaro de Bazan, турецкий фрегат F243 Yıldırım и румынский F222 Regina Maria. Отмечается, что четыре корабля, кроме испанского, уже бывали в Одессе.

Флагман Alvaro de Bazan оснащён аналогом американской боевой информационно-управляющей системы «Иджис». Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты «Гарпун».

Учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля в акватории Чёрного моря. В них участвуют около 2 000 человек из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции, более 20 кораблей, а также самолёты и вертолёты. Учения продлятся до 27 июля.

В ходе выполнения манёвров корабельно-катерные тактические группы ВМС Украины и НАТО отработают совместимость боевых и оперативных возможностей. В частности, запланированы тренировки по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу и так далее. Кроме того, будут отработаны артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Ранее NEWS.ru писал, что силы и средства Черноморского флота России наблюдают за ходом учений Sea Breeze 2020 в Чёрном море