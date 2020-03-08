https://static.news.ru/photo/cf3f111a-613c-11ea-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: bergrettung.at

Пять человек погибли в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Австрии. Инцидент произошёл в воскресенье, 8 марта, примерно в 09:30 по местному времени (11:30 мск).

Как сообщает издание Kurier, двое из погибших являются гражданами Чехии. Их тела были доставлены в Халльштатт для опознания.

Как ранее писал NEWS.ru, в феврале семь человек пострадали в Красноярском крае после неудачного спуска с горы. Двоим из них потребовалась госпитализация. Инцидент произошёл на Манской петле — наиболее популярном месте в регионе у туристов.