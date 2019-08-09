Фото: facebook.com/AirWisconsin

Пожар на горе Кок-Тюбе в Казахстане ликвидирован. Там горел сухостой у телебашни. Люди не пострадали.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 14:28 по местному времени. Площадь пожара составила 10 гектаров. Для борьбы с огнём были привлечены вертолёты с водосливными устройствами и наземная специальная техника. Пожар...