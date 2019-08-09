49-летняя Джулианна Марч предстанет перед судом в США за появление в пьяном виде в общественном месте. Женщина работала стюардессой и перебрала с алкоголем, когда вышла в рейс. Инцидент, произошедший на борту самолёта, летевшего из Чикаго в Саут-Бенд, до смерти напугал пассажиров.
Пассажиры «испугались за свою жизнь» из-за её очевидного состояния. В судебных документах говорится, что содержание алкоголя в крови составляло 0,20%, — пишет Daily Mail.
Компания Air Wisconsin, где работала женщина, сообщила о её увольнении.
Ранее News.ru писал о пьяном капитане корабля Hadeland, шедшего под флагом Барбадоса и Антигуа. Он дважды посадил грузовое судно на мель в Рижском порту.