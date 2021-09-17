Путин призвал согласовать позицию по признанию талибов

Временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил необходимость налаживания устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. Он подчеркнул, что после захвата Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) страна оказалась в состоянии разрухи. Президент добавил, что местные жители бегут со своей родины, но Москва надеется, что массового исхода беженцев не будет.

По мнению Путина, необходимо выстраивать диалог с Афганистаном, работа по этой линии уже ведётся. Он также заявил, что позиция стран ШОС и ОДКБ по признанию властей в Афганистане должна быть согласована.

Что касается признания, то, полагаю, согласен с теми, кто высказывался на этот счёт, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу, — сказал президент РФ.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.