Путин в Давосе 11 лет спустя

Наш президент известен своим реалистическим и прагматическим подходом к очевидным проблемам. Поэтому нетрудно было предположить, что значительная часть его выступления будет посвящена урокам всё ещё свирепствующей в мире пандемии, которые необходимо извлечь всем странам. Дабы в будущем не наступать на те же грабли национального эгоизма и изоляционизма.

И действительно, Владимир Путин рассматривает пандемию как вызов, который поставил мир перед необходимостью скорейшего и продуманного разрешения проблем, сформировавшихся ещё до вспышки СОVID-19. Между тем, по мнению президента, глубина нынешних проблем вполне сравнима с ситуацией тридцатых годов прошлого века, которая нашла своё разрешение только в результате войны. Сейчас, по его словам, положение в мире, конечно, иное, но всё равно возможны непредсказуемые срывы с тяжёлыми последствиями для всей человеческой цивилизации.

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В свете этого Владимир Путин выделил три группы глобальных противоречий в сфере экономики, политико-социальных проблем и международных отношений. Но в основе общей усугублённой пандемией мировой нестабильности по-прежнему лежит неравенство. Неравенство между государствами, среди которых выделяется известный «золотой миллиард». Причём в результате глобализации даже некоторый рост доходов развивающихся стран привёл к усилению их внутреннего социального неравенства. Но и развитые страны всё отчетливее сознают проблему общественно-социального расслоения. А внутренние проблемы отражаются на обстановке общей мировой политической нестабильности. Причём зачастую поиск внешних врагов ни что иное, как попытка отвлечь внимание от нарастающих внутренних противоречий, затронувших и развитые страны.

И причина всех обострений, по мнению российского лидера, лежит в устаревших инструментах и приёмах выхода из кризиса, которые ныне уже неэффективны. Притом, что та же пандемия, поставившая ребром вопрос о широком и доверительном международном сотрудничестве, ускорила новые направления стабилизации. В частности, ставку на научно-технический прогресс, применение широкой цифровизации, использования разработок в сфере искусственного разума. Но и в этой области проявился прежде неведомый риск превращения крупнейших частных IT-корпораций в некие наднациональные, надгосударственные структуры, диктующие свою волю правительствам и попирающие демократический выбор граждан.

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Потому-то Владимир Путин сделал акцент на целесообразности усиления бюджетного стимулирования развития экономики, проявления новой, всё более решающей роли государства. И в центре такого нового подхода, логично, должен стоять человек с его проблемами и перспективами. А потому президент вычленил четыре параметра, способствующие преодолению неравенства, главного вызова нынешней эпохи, и которые должны распространяться на все страны и нации: создание комфортной среды проживания, гарантии работы, обеспечивающей достойный уровень жизни и общие жизненные перспективы, эффективное и доступное медицинское обслуживание, гарантии образования и становления детей.

Достижение таких гуманных целей и должно, по мысли президента, снять все нынешние глобальные противоречия, включая и нарастающий миграционный кризис.

В целом же всё выступление президента было подчинено одной простой мысли, которую он уже усилил, отвечая на вопрос модератора: Россия всегда была и остаётся открытой и готовой к любому масштабному сотрудничеству, прежде всего с Европой, частью которой является и в плане общей культуры, и взаимного дополнения экономик. Услышат ли опять такой призыв западные партнёры...