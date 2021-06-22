Путин рассказал об угрозах мировой безопасности

Президент России Владимир Путин перечислил угрозы мировой безопасности. По его словам, существуют риск распространения оружия массового уничтожения, к угрозам также относится терроризм, киберпреступность и наркобизнес, сообщает сайт Кремля.

Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников, — заявил глава государства.

Он добавил, что основную угрозу представляет международный терроризм. Политик подчеркнул, что масштаб обозначенных проблем требует объединение усилий всех государств. По его словам, коллективная работа должна вестись на основе международного права целей и принципов Устава ООН. Путин подчеркнул, что эта организация остаётся фундаментом системы международных отношений и её основная задача, не допустить глобального конфликта и новой мировой войны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по безопасности заявил, что в мире наблюдается тенденция разделения на «своих» и «чужих».