Путин рассказал о поставках более 1 млн тестов на COVID в 40 стран мира

https://static.news.ru/photo/61200000-267a-11eb-9841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия поставила свыше 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию в более чем 40 стран по всем миру. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Уже свыше 1 млн тестов направлено в более чем 40 стран мира, — приводит РБК слова российского лидера.

Он отметил, что Россия готова продолжать поставки своим партнёрам тест-систем и реагентов для диагностики COVID-19. По словам Путина, поставки будут осуществляться и на безвозмездной основе.

Восточноазиатский саммит — площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 2005 году для развития сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АCЕАН) и её диалоговых партнёров: России, США (присоединились к ВАС в 2010 году), Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АCЕАН, в 2020 году этот пост занимает Вьетнам.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил о заинтересованности десятков стран в приобретении разработанной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V». Выступая на Восточноазиатском саммите, он сказал, что Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает приобрести препарат.

По данным на 14 ноября, в регионе выявлено 95 845 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии излечились 70 915 человек, скончались 1787.

Всего за прошедшие сутки в России COVID-19 был официально подтверждён у 22 702 жителей российских регионов. Общее число заболевших достигло 1 903 253. Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком АО (8).