Ракетные «презентации», которые президент России продемонстрировал два года назад парламенту, похоже, стали кульминацией внешнеполитического посыла Владимира Путина последних лет. Глава государства тогда настолько взвинтил уровень ракетно-ядерного предупреждения и вероятности удара по «центрам принятия решений», что стало понятно: если в том году ничего не произошло, то после этого уж точно ничего не будет. Однако, как показало нынешнее послание Федеральному собранию, совсем от этой темы не уйти — настолько она отражает амбиции большей части элиты и населения, ностальгирующих по распавшемуся СССР. Зато можно воздержаться от дежурных фраз про развитие «взаимовыгодных отношений» с миром и конкретики в упоминании внутренних и внешних врагов. И хотя послание-2020 — больше о балансе российской политической системы, что и продемонстрировало решение премьера Медведева объявить об отставке правительства, от восприятия властями страны как «осаждённой крепости» отделаться трудно.

После послания 2018-го, в ходе которого были представлены нашумевшие ракетные разработки, социологи зафиксировали довольно резкое падение рейтингов лидера государства. Поэтому обращения 2019-го и 2020-го годов стали более «миролюбивыми». Правда, тезисы о ракетно-ядерном оружии как гарантии суверенитета РФ никуда не делись. И если в прошлый раз Путин объяснял их ответом на обвинения Запада в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то сегодня президент оттолкнулся от «боевых комплексов» как возможности сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

Впервые за время существования ракетно-ядерного оружия РФ не в догоняющем положении, а обороноспособность «обеспечена на десятилетия вперёд», отметил лидер. Правда, в экспертной среде этот тезис оценивается не столь однозначно. Как отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, Кремль, опираясь на мнение представителей Минобороны, переоценивает значение гиперзвука и, соответственно, российских разработок.

Боеголовки всех баллистических ракет на конечном участке траектории полёта — на входе в атмосферу — развивают гиперзвуковую скорость, вопрос лишь в их способности маневрировать. Комплекс «Кинжал» — обычная аэробаллистическая ракета, «Авангард» — маневрирующая боеголовка. Военная целесообразность и необходимость гиперзвуковых вооружений неочевидна, реальных военных задач для них нет, всё то же самое можно сделать с помощью баллистических и крылатых ракет. У США также есть продвинутые программы по гиперзвуку, но они ещё не приняли решение, нужно ли закупать комплексы для боевого развёртывания. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Путин, продолжая тему обороноспособности и последствий распада Советского Союза, отметил: власти необходимо создать «систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет». Что подразумевал под этим тезисом президент — неясно, заметил Фролов: принцип обороны по всему контуру, в конце концов, и привёл к подрыву экономических сил СССР.

Применительно к Китаю сегодня такую безопасность военным путём обеспечить уже невозможно — только улыбаясь и подстраиваясь под них, — сказал эксперт.

КНР завуалированно фигурировала в послании президента как один из членов Совета безопасности ООН. По словам главы РФ, именно страны-основательницы Организации Объединённых Наций несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Как отмечает Фролов, подобная риторика — это попытка России вернуться к Ялтинской системе мира, где только эти великие державы всё решали, а другие исполняли, и у РФ было бы вето на действия США.

Но Москва своими 13-тью вето по Сирии показала, как она намерена использовать СБ ООН, и что этот формат не способен ничего решить, если хотя бы одна из стран пятёрки против, — напоминает аналитик.

Внешнеполитических вызовов российский президент коснулся, и говоря об изменениях российского законодательства. Лидер, в частности, подчеркнул, что в итоге оно должно стать приоритетным по отношению к международному праву. Подобное заявление вполне можно расценить как намёк на возможности Москвы в дальнейшем игнорировать, например, решения Европейского суда по правам человека. И, уверен Фролов, именно так и стоит понимать слова Путина, — но для этого надо менять Конституцию, где закреплён приоритет международного права.

Президент посылает сигнал о том, что Кремль намерен считать себя связанным только своими интересами, а не какими-либо внешними правовыми нормами или обязательствами, — отмечает эксперт. — Это, в свою очередь, подрывает российскую официальную позицию в защиту международного права.

В итоге послание 2020-го, вслед за недавней пресс-конференцией президента РФ, подтвердило: внешнеполитические вопросы занимают всё меньше места в кремлёвской повестке. Причин тому может быть несколько. С одной стороны, как отметил 15 января сам Путин, Россия окончательно укрепилась в роли одного из важнейших игроков на международной арене, с которым нельзя не считаться. С другой стороны, в российском руководстве наблюдается и усталость от внешней политики, которая долгие годы была основным направлением, подчас — в ущерб решению внутренних проблем.