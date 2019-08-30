https://static.news.ru/photo/3852e31c-cb0a-11e9-a62c-fa163e074e61_660.jpgАлександр Лукашенко и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 65-летием. В телеграмме, которую Кремль направил в его адрес, он отметил роль Лукашенко в выстраивании союзнических отношений между двумя странами.
Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, — цитирует текст телеграммы «Интерфакс».
Российский лидер подчеркнул, что готов продолжать совместную работу и укреплять межгосударственный диалог.