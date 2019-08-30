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Состояние кораллов на Большом Барьерном рифе в Австралии резко ухудшилось. Агентство, которое ведёт контроль за ними, изменило оценку состояния с «плохого» на «очень плохое».

Специалисты встревожены ростом негативного воздействия на кораллы, которое на протяжении длительного времени снижает способность экосистемы к самовосстановлению, передаёт Associated Press. Учёные отмечают, что наибольшей угрозой для рифа стали климатические изменения....