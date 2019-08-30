Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 65-летием. В телеграмме, которую Кремль направил в его адрес, он отметил роль Лукашенко в выстраивании союзнических отношений между двумя странами.

Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, — цитирует текст телеграммы «Интерфакс».

Российский лидер подчеркнул, что готов продолжать совместную работу и укреплять межгосударственный диалог.

Ранее, как писал News.ru, президенты России и Белоруссии распорядились отработать несколько новых инициатив, касающихся дальнейшей интеграции двух государств. Существующие вопросы между сторонами отработаны на 80%.

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