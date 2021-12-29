Путин заявил о значительном развитии Союзного государства в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперёд. Как сообщает БелТА, глава государства также обратил внимание на увеличение товарооборота России и Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса.

Намечены серьёзные планы по реализации нашего взаимодействия. К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошёл спад в объёме товарооборота - почти 17%. Зато в этом году почти 36% рост. То есть мы покрыли всё, что потеряли <...>, и добавили почти в два раза, — сказал президент.

Путин поблагодарил белорусских и российских коллег, а также президента Белоруссии Александра Лукашенко за продуктивное сотрудничество и поддержу. При этом, по оценкам российского лидера, белорусская экономика находится в «хорошем состоянии».

Ранее Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны в трудное санкционное время. Он также выразил признательность российской стороне за поддержку кооперации в авиастроении и предложил продолжить сотрудничество в обороной сфере. Он отметил, что страны Запада продолжают «душить» Белоруссию санкциями. По мнению Лукашенко, эти ограничительные меры «никому не нужны».

Накануне оба лидера поучаствовали в неформальном саммите глав стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества. Участие в мероприятии также приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.