Победа над фашистской Германией была достигнута не только на фронтах, но и за счёт экономической мощи России, которая противостояла не только промышленному потенциалу Германии, но и почти всей Европе, которую фашисты на тот момент захватили, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что санкции введённые против России провоцируют глобальный кризис. Видеоконференцию транслировал телеканал «Россия 24».
Продолжение санкционной одержимости Запада приведет к сложнейшим последствиям для граждан Евросоюза и беднейших стран мира, — сказал он.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения в провоцировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, ограничение экспортных возможностей возникло из-за западных санкций.