Победа над фашистской Германией была достигнута не только на фронтах, но и за счёт экономической мощи России, которая противостояла не только промышленному потенциалу Германии, но и почти всей Европе, которую фашисты на тот момент захватили, заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что санкции введённые против России провоцируют глобальный кризис. Видеоконференцию транслировал телеканал «Россия 24».