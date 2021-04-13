Путин обсудил ситуацию на границе с Украиной с президентом Финляндии

https://static.news.ru/photo/bad3819a-9c7b-11eb-96d8-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонные переговоры. Среди прочего была затронута напряжённая ситуация на российско-украинской границе.

Президенты обсудили напряжённую ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины. Президент Ниинистё выразил серьёзную обеспокоенность эскалацией ситуации из-за передвижения войск и подчеркнул необходимость диалога и действий по снижению напряжённости, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого вступился за Украину. Кроме того, глава Белого дома заявил в ходе разговора, что США будут стоять на защите своих национальных интересов в случае деструктивных действий со стороны Москвы, таких как кибератаки и вмешательство в выборы.

Как писал NEWS.ru, обозреватель шведской версии финской газеты Yle Дан Хелениус рассказал о возможных последствиях войны между Россией и Украиной. По его мнению, у российской стороны не хватит сил для полномасштабного наступления, при этом армии РФ, скорее всего, удастся остановить вторжение военных сил Украины в Донбасс.