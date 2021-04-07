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В Финляндии спрогнозировали исход войны России и Украины

11:48, 08 апреля 2021 123
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель шведской версии финской газеты Yle Дан Хелениус рассказал о возможных последствиях войны между Россией и Украиной.

По его мнению, у российской стороны не хватит сил для полномасштабного наступления, при этом армии РФ, скорее всего, удастся остановить вторжение военных сил Украины в Донбасс.

Российским военным не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку по Украине, так как в сравнении с 2014-2015 годами ВСУ лучше оснащены и укомплектованы, — отметил он.

При этом эксперт считает, что если украинские военные перейдут в наступление на непризнанные республики, Россия сможет дать отпор.

Хелениус также заявил, что может быть и так, что «России важно спровоцировать» Украину.

Если ВСУ пойдут в наступление, то у России будет всё, чтобы вмешаться в конфликт и всё взять под свой контроль, — пояснил обозреватель.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко ответил на вопрос NEWS.ru, стоит ли опасаться открытой войны между Россией, Украиной и НАТО. 

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