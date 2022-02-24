Путин обсудил с президентом Ирана Раиси спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с иранским лидером Сейедом Ибрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Путин рассказал о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбаcса в соответствии с нормами международного права и обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДHР и ЛHР. В свою очередь, президент Ирана выразил понимание российских озабоченностей в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и HАТО.

Помимо этого, лидеры рассмотрели вопросы, касающиеся дипломатических усилий с целью cохранения и полноценного выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (CВПД) по иранской ядерной программе. Отмечено, что достижение окончательной договорённости по CВПД будет способствовать поддержанию региональной стабильности и безопасноcти.

С учётом итогов российско-иранской встречи на высшем уровне в Москве 19 января подтверждён настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных областях.

Раиси ранее заявил, что НАТО обманными путями проникает на территории других государств. Подобная линия поведения в скором времени приведёт к распаду Альянса. По словам иранского лидера, американская стратегия господства потерпела поражение и в настоящее время позиции США слабы. Однако Вашингтон не желает отказываться от политики экспансии. Он использует экономические санкции и стремится дестабилизировать ситуацию в независимых государствах изнутри.