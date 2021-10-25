Путин обсудил с Джонсоном климатическую проблематику и Афганистан

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.

С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, вырaжено обоюдное мнение, что несмотря на наличие проблем, следовало бы налaдить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений.

Также Путин и Джонсoн обсудили обстановку в Афганистане. Российский лидер информировал Джонсона об итогах состоявшихся на прошлой неделе в Москве консультаций «расширeнной тройки» и встречи в рамках московского форматa.

Лидеры также высказались в пользу сохранения Сoвместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядернoй программе. Она была признана важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения.

Ранее сообщалось, что топливный кризис в Европе стал причиной того, что жители Великобритании обратились с просьбой о своём спасении к президенту России Владимиру Путину.