Топливный кризис в Европе стал причиной того, что жители Великобритании обратились с просьбой о своём спасении к президенту России Владимиру Путину. Свои воззвания они разместили на сайте издания Daily Mail.

Ранее Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе в Москве, заявил, что нехватка газа в Европе произошла по причине того, что в подземные хранилища вовремя не закачали нужный объём топлива, создав тем самым дефицит. Российский лидер при этом назвал необоснованными ряд утверждений о том, что РФ якобы использует собственные возможности в энергетике в качестве геополитического оружия.

Путин, пожалуйста, спаси нас от Бориса [Джонсона], — написал в комментарии один из пользователей.

Я был бы рад, если бы он возглавил Великобританию, — заявил другой читатель.

Перестаньте винить Путина. В кризисе в нашей стране виноват исключительно премьер-министр Борис Джонсон, и никто другой, — отметил ещё один комментатор.

Также пользователи подчеркнули, что Россия всегда выполняла свои обязательства по газовым сделкам, а предположения со стороны деятелей Евросоюза о том, что «Северный поток — 2» будет использоваться в политических целях, порождены исключительно паранойей авторов подобных высказываний.

Ранее Еврокомиссия заявила, что поставки российского газа были «ниже ожиданий», «Газпром» выполнял контракты, но почти не предлагал дополнительных поставок, чтобы снизить давление на рынок. В Конгрессе США призвали к расширению санкций против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ.