Путин обсудил Афганистан с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Они обсудили ситуацию в Афганистане и постконфликтное восстановление в этой стране. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин и Драги отметили важность налаживания межафганского диалога при учёте интересов всех групп населения. Также российский лидер проинформировал итальянского премьера о договорённостях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Путин и Драги затронули вопросы двустороннего сотрудничества и обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

16 августа «Талибан» (организация запрещена в РФ) окончательно захватил Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.