Путин назвал виновных в напряжённости в Европе

Напряжённость в европейском регионе происходит по вине США, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Российский лидер усомнился в том, что Соединённые Штаты будут соблюдать письменные гарантии безопасности, а также подчеркнул, что РФ необходимы долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Трансляция заседания ведётся на телеканале «Россия 24».

Мы с вами хорошо знаем, и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными. Легко, — сказал президент России.

Путин добавил, что идея назначить ответственных лиц по переговорам о гарантиях безопасности РФ исходила от президента США Джо Байдена. По его словам, Москва будет принимать адекватные меры в ответ на недружественные шаги Вашингтона. Путин подчеркнул, что РФ имеет на это полное право.

Ранее Путин обвинил Запад в манипулировании принципами международного права. По его словам, западные войска действуют за тысячи километров от своей национальной территории под разными предлогами, включая предлоги собственной безопасности.