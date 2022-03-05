Путин назвал тяжёлым решение о спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине является тяжёлым. По его словам, участвующие в спецоперации военные сражаются за будущее РФ и за будущее «наших детей», сообщает РИА Новости.

Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжёлое решение, без всяких сомнений, — сказал Путин.

Он добавил, что с 2014 года в Донбассе было убито от 13 до 14 тысяч человек, а Запад этого не замечал. Российский лидер выразил надежду, что украинская сторона положительно отреагирует на предложения Москвы на переговорах в Белоруссии.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что сторонам удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта в Белоруссии. Российская и украинская делегации договорились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня.