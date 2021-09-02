Путин назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

Ситуация, которая произошла в Афганистане после вывода американских войск, является гуманитарной катастрофой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Это катастрофа, потому что если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой, — сказал российский лидер.

Комментируя ситуацию в Афганистане, Путин подчеркнул, что демократию нельзя насаждать насильственными способами. По его мнению, если она «нужна какому-то народу, народ придёт к ней сам». Президент добавил, что сложившееся положение в Афганистане несёт угрозу РФ и её соседям.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.