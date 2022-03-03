Путин и Моди обсудили эвакуацию индийских граждан с Украины

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры. Стороны обсудили эвакуацию граждан Индии с территории Украины, говорится на сайте Кремля.

Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин дал необходимые указания российским военным для обеспечения безопасности выезда граждан Индии из зоны боевых действий. Военные «делают всё возможное» для выполнения поставленной задачи.

Разговор был проведён по инициативе индийской стороны.

Ранее, 2 марта, Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине и вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Особое внимание стороны уделили актуальным вопросам, касающимся экономического положения РФ и Казахстана, а также двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В пресс-службе казахстанского лидера рассказали, что при обсуждении ситуации вокруг Украины Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву.