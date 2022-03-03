Путин и Моди обсудили эвакуацию индийских граждан с Украины

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры. Стороны обсудили эвакуацию граждан Индии с территории Украины, говорится на сайте Кремля.
Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин
Разговор был проведён по инициативе индийской стороны.
Ранее, 2 марта, Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине и вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Особое внимание стороны уделили актуальным вопросам, касающимся экономического положения РФ и Казахстана, а также двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
В пресс-службе казахстанского лидера рассказали, что при обсуждении ситуации вокруг Украины Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву.