Названа дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

Фото: kremlin.ru

У России и Украины есть смысл встречаться на всех уровнях и делать это постоянно, сказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя итоги встречи глав МИД России, Украины и Турции Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу в Анталье. По его словам, в конечном итоге переговоры между Москвой и Киевом придут к какому-то результату.

Моё мнение такое, что смысл встречаться есть на всех уровнях и постоянно. Это очень важно и в конечном итоге приведёт к определённому результату, — сказал Чепа. Депутат выразил надежду, что...