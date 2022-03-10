Названа дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве
Путин и Лукашенко проведут переговоры в Москве 11 марта
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:30, 10 марта 2022
Фото: kremlin.ru
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве 11 марта, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Лидеры государств обсудят развитие союзной кооперации, а также обстановку в регионе и на Украине.
Да, действительно, президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра с рабочим визитом будет в Москве. Состоятся его переговоры с президентом Путиным, — заявил Песков.
Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что лидеры двух стран, в частности, обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.
10 марта Путин обсудил со своим белорусским коллегой ситуацию на Чернобыльской АЭС. После переговоров власти Белоруссии поручили своим специалистам обеспечить энергоснабжение станции.
Последний визит белорусского лидера в Россию состоялся 18–19 февраля 2022 года. Оба президента провели переговоры в Кремле, а также наблюдали из ситуационного центра за проведением учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.