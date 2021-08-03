Путин и глава Боливии обсудили сотрудничество по борьбе с пандемией

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Боливии Луисом Арсе. Стороны обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.

Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учётом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Путин и Арсе выразили удовлетворённость развитием российско-боливийским сотрудничеством в сфере торговли, энергетики и гуманитарной сферы.

Боливия начала вакцинировать своих жителей препаратом «Спутник V» 29 января. В мае лидер страны привился российской вакциной. Изначально он хотел сделать прививку одним из первых, но затем решил дождаться очереди по прививочному календарю в соответствии с возрастом.

В настоящее время в стране также доступны препараты от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm.

Ранее во время большой пресс-конференции в декабре Путин заявил, что российская вакцина «Cпутник V» даёт уровень защиты в 97%. Глава государства добавил, что Россия стал первой страной в мире, которая начала разрабатывать и производить вакцину. В июле политик сообщил, что от применения российского препарата не зафиксировано ни одного летального исхода. Путин добавил, что запрет на покупку действенных вакцин от СOVID-19 по политическим мотивам, абсурден.