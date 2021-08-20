Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран выразили друг другу соболезнования по поводу крушения в Турции 14 августа 2021 года самолёта Бе-200ЧС, на борту которого находились российские и турецкие граждане. При этом президент Турции выразил признательность за вклад РФ в борьбу с лесными пожарами в стране.

Также политики обсудили ситуацию в Афганистане. Они отметили, что важно обеспечить стабильность и мир в регионе, чтобы соблюдались порядок и законность. Поэтому стоит обратить особое внимание на борьбу с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились, что и в дальнейшем будут укреплять своё взаимодействие по афганской тематике.

Ранее российский лидер провёл телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги. Политики обсудили ситуацию в Афганистане.