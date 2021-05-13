Путин и Байден пока не договорились о встрече

https://static.news.ru/photo/284daf44-b3d2-11eb-a910-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет договорённости относительно встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Нет, пока никаких договорённостей на этот счёт нет. Тема [российско-американского саммита] по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа, — отметил представитель Кремля.

13 апреля между Путиным и Байденом прошёл второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского лидера. Стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Глава Белого дома предложил коллеге провести встречу в третьей стране. Стороны прорабатывают этот вопрос.

Журналисты регулярно спрашивают у Пескова о возможной встрече двух лидеров. Так, 5 мая представитель Кремля рассказал, что список возможных площадок для данного саммита пока не составлен, новой информации о ходе подготовки переговоров нет.

12 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили организацию встречи лидеров России и США. Был поднят вопрос российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.