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Пушков счёл комичным вызов Шойгу в Мариуполь

17:18, 18 июля 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com
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Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал новость о вызове министра обороны России Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он назвал такой вызов комичным и фарсовым, а также заявил, что Киев живёт в собственной виртуальной реальности.

Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при её полном отсутствии, — написал Пушков.

В качестве примера аналогичных странных ситуаций он привёл выселение из Крыма русских, вознесение украинского флага над Севастополем и провозглашение Айвазовского «украинским художником».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия. Кроме того, он нужен для вручения письменного подозрения по статье о создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований, что привело к гибели людей.

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