Пушков разоблачил обман Польши с закупками российского газа Пушков: Польша продолжает покупать газ из России через ФРГ

Фото: Совет Федерации

Алексей Пушков

Несмотря на свою агрессивную риторику и заявления о возможности выжить без российского топлива, Польша продолжает приобретать газ из РФ, используя реверс. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать, — написал Пушков.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что республика сможет выжить без российского газа. По его словам, это возможно за счёт терминала по приёму сжиженного природного газа, который установлен в Свиноуйсьце.

Ещё один объект, который, по мнению Наимского, позволит игнорировать топливо из России, — газопровод Baltic Pipe, совместный проект польской государственной компании Gaz-System и датской Energinet.

В мае правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа. Такое решение принято властями, несмотря на то что договор прекращает действие в конце года. Согласно сообщению того же Наимского, в настоящее время можно «констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать».