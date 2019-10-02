https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков назвал отмену встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году из-за инцидента в Керченском проливе очередным способом Киева манипулировать главой США.

Так он прокомментировал заявление уходящего в отставку посла США в Москве Джона Хантсмана о факторах, повлиявших на отмену двусторонних переговоров и срыв запланированного первого заседания Совета предпринимателей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2019 году.

Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также напомнил, что это позже признал опальный украинский олигарх Игорь Коломойский.

Так Киев манипулировал Трампом, — заключил российский сенатор.

Посол США сообщил, что «керченский инцидент» помешал встрече Трампа и Путина в Вашингтоне. Видимо, посол не объяснил Трампу, что инцидент был провокацией Порошенко, а Россия лишь ответила на нарушение своей границы. Это позже признал Коломойский. Так Киев манипулировал Трампом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 октября 2019 г.

25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь.

Ранее News.ru писал о том, что посол США Джон Хантсман подтвердил намерения США и России укрепить двусторонние связи при помощи создания Совета предпринимателей и Совета экспертов. Он также назвал причину отмены встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине в 2018 году.