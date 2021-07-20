Пушков посмеялся над словами Порошенко о возврате Крыма

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание пятого президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина отберёт у России Крым.

Бывший украинский лидер пообещал через год устроить украинский праздник в Бахчисарае.

К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьёзно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым «возвращают», то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем, — отметил сенатор.

Он добавил, что Порошенко умолчал о том, как Крым «вернётся» в состав Украины.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Руслан Бальбек посоветовал экс-президенту Украины Петру Порошенко, пообещавшему через год вернуть Крым Киеву, прекратить угрожать своими лживыми заявлениями. Он также напомнил ему о российском оружии. Бальбек отметил, что в заявлении Порошенко «ложь сквозит в каждом слове».