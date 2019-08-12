https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Заявления официальных представителей США о желании привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются упражнением в лицемерии. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В Пекине давно объяснили, что не видят необходимости в подобных переговорах, и в Вашингтоне данная позиция прекрасно известна. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter .

По его словам, в США лишь пытаются обелить себя, для чего и заводят всё новые разговоры.

Они призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД, — говорится в сообщении Пушкова.

Ссылки США на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР - упражнение в лицемерии. Они призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД. Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры. И в Вашингтоне это хорошо знают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к расторжению ДРСМД привели действия России, а именно «пренебрежение» правилами и нормами. Он добавил, что новые российские ракеты мобильны и «делают мир менее безопасным для всех нас». Столтенберг вновь высказался о трёх угрозах национальной безопасности. В одной из них — усилении соперничества мировых держав — Россия играет, по его мнению, главную роль.