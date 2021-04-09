Пушков объяснил, зачем Украина поднимает ставки в Донбассе

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Бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен.

Так Киев платил за электроэнергию, отметил политик в эфире телеканала «Украина 24». Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской...