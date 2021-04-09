Пушков объяснил, зачем Украина поднимает ставки в Донбассе

Киев поднимает ставки в Донбассе, пытаясь вовлечь в конфликт страны Запада, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Так он отреагировал на слова главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, который заявил о готовности Украины к большой войне.
Пушилин ранее заявил о самом остром за последние годы периоде на линии соприкосновения в Донбассе.
В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии». В Киеве хотят так или иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию в Донбассе, — отметил сенатор в Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина завершает подготовку к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Такое мнение высказал Денис Пушилин. Он в очередной раз указал на то, что Киев стягивает к линии разграничения большое количество боевой техники и солдат.