Пушилин заявил о том, что войска РФ сжимают кольцо вокруг Авдеевки

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Успехи, рассказал политик в своем Telegram-канале, есть на Марьинском и Артемовском направлениях.

Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка, — сообщил Пушилин.

Авдеевка на данный момент все еще находится под контролем украинских войск и представляет собой один из важнейших укрепленных районов ВСУ в Донбассе.

Ранее сегодня, 1 декабря, Минобороны России сообщило о полном освобождении поселка Курдюмовка на территории ДНР. До этого сообщалось об освобождении поселков Перше Травня и Андреевка. Пушилин отметил, что освобождение указанных территорий позволяет перекрыть пути снабжения ВСУ по трассе Горловка — Артемовск.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что союзные силы заметно продвинулись на Артемовском направлении. Он подчеркнул, что огневой контроль достигнут на всех основных дорогах, поэтому ВСУ приходится активно маневрировать, чтобы перемещать свои силы.