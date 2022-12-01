В ДНР сообщили о продвижении союзных сил на Артемовском направлении Советник врио главы ДНР Кимаковский сообщил о заметном продвижении на Артемовском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что союзные силы заметно продвинулись на Артемовском направлении. В эфире «Соловьев Live» он подчеркнул, что огневой контроль достигнут на всех основных дорогах, поэтому ВСУ приходится активно маневрировать, чтобы перемещать свои силы.

В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем ситуацию, у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям, — сказал Кимаковский.

Советник врио главы ДНР также отметил, что на Артемовском направлении Украина отводит свою тяжелую технику. Он предположил, что данные действия могут быть ротацией. Однако сам факт отвода тяжелой техники на запасные рубежи подтверждается как разведкой, так и представителями «той стороны», пояснил Кимаковский.

Накануне врио главы республики Денис Пушилин сказал, что взятие под контроль Андреевки, Курдюмовки и Перше Травни в Донецкой Народной Республике позволит полностью перекрыть пути снабжения украинской армии. По его словам, Вооруженные силы Украины еще оказывают сопротивление, но выход на артемовскую трассу уже близок.