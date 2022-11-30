Пушилин заявил о возможности полного перекрытия путей снабжения ВСУ Пушилин: взятие Курдюмовки и Перше Травня в ДНР перекрывает пути снабжения ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Взятие под контроль Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня в Донецкой Народной Республике позволит полностью перекрыть пути снабжения украинской армии, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, Вооруженные силы Украины еще оказывают сопротивление, но выход на артемовскую трассу уже близок.

Потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке, противник там оказывает еще сопротивление, полностью появляется выход уже на артемовскую трассу, — сказал Пушилин.

Минобороны РФ ранее сообщило о взятии под контроль Андреевки в ДНР. Уточнялось, что военные продолжают успешное наступление в направлении населенного пункта Водяное в ДНР.

Мэр Горловки Иван Приходько сегодня, 30 ноября, заявил, что населенный пункт Курдюмовка в ДНР перешел под контроль России. Он подчеркнул, что это стратегически важное место, которое поможет обеспечить союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.