Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные взяли под контроль Андреевку на территории Донецкой Народной Республики, заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что это произошло в результате успешных наступательных действий российских ВС, передает РИА Новости. В настоящий момент военные продолжают успешное наступление в направлении населенного пункта Водяное в ДНР.

В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка, — рассказали в Минобороны.

Утром 30 ноября мэр Горловки Иван Приходько сказал, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль России. Он подчеркнул, что это стратегически важное место, которое поможет обеспечить союзным силам полный контроль над трассой Горловка — Артемовск.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее завил, что на конец 2022 года перед Россией стоит несколько приоритетных задач на Украине. Главная из них — разрушение киевского государства. Именно для этого, отметил Матвийчук, ВС РФ стали наносить массированные удары по украинской энергетике и системам государственного жизнеобеспечения.

Эксперт добавил, что возможно повторение броска ВС РФ на Киев.